صحيفة سبق

رفع الدكتور المهندس سعد بن مطر الشهراني، مستشار التخطيط الاستراتيجي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، التهاني للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدًا أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية من البناء والتحول برؤية 2030، تجسّد نهضة شاملة ومكانة دولية مؤثرة، وتعكس تلاحم القيادة والش…

رفع الدكتور المهندس سعد بن مطر الشهراني، مستشار التخطيط الاستراتيجي والمشاريع ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، تهانيه بمناسبة اليوم الوطني السعودي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال «الشهراني» إن اليوم الوطني «ليس مجرد ذكرى عابرة، بل مناسبة عظيمة تتجدد فيها مشاعر الولاء والانتماء»، يستحضر خلالها أبناء الوطن مسيرة حافلة بالتضحيات والإنجازات، بدأت بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وترسّخت عبر عهود أبنائه الملوك من بعده.

وأضاف أن المملكة تعيش اليوم مرحلة استثنائية من البناء والتحول، تقودها رؤية السعودية 2030 التي «جعلت الإنسان محور التنمية وشريكاً أساسياً في صناعة المنجز الوطني»، في مسيرة تنموية طموحة تجعل من المملكة نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار وصناعة المستقبل.

وأكد «الشهراني» أن ما تحقق للمملكة من نهضة شاملة ومكانة دولية مؤثرة يجسّد قوة الإرادة السعودية، ويعكس تلاحم القيادة والشعب وتمسّك المجتمع بقيمه وهويته وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن المواطن السعودي أثبت في مختلف الميادين قدرته على تحويل الطموحات إلى منجزات ملموسة.

وختم «الشهراني» كلمته بالقول: «في يوم الوطن، نفخر بتاريخنا المجيد، ونعتز بحاضرنا المزدهر، ونتطلع بثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً؛ فالمملكة وطن عظيم بقيادته، شامخ بأبنائه، متفرد بقيمه، وراسخ في مواقفه وحضوره الإقليمي والدولي».