صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرص لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، واحتمال تكوّن الضبا…

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السُحب الرعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية, كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 - 40) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة, وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة (10 - 32) كم/ساعة تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السُحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (8 - 25) كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (8 - 25) كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.