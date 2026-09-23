صحيفة سبق

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في تغريدة على حسابه في منصة «إكس» بمناسبة اليوم الوطني الـ 96، أن هذه المناسبة فرصة لاستذكار الأسس الراسخة التي قامت عليها الدولة في حفظ العقيدة وإقامة العدل، بفضل الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله…

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، إن اليوم الوطني مناسبة لاستذكار ما قامت عليه الدولة من أسس راسخة، سائلًا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.

وكتب الملك سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس» اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين: «نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها».

وتفاعل مع التغريدة مئات الآلاف من المستخدمين، إذ تجاوزت مشاهداتها 3.7 مليون مشاهدة خلال ساعات من نشرها، وحصدت أكثر من 132 ألف إعجاب و107 آلاف إعادة نشر.