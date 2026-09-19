صحيفة سبق

قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قُتلوا، اليوم السبت، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مسعفون وأفراد من عائلة منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، بأن غارة قرب مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع أسفرت عن مقتل بصير البرش، نجل البرش.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عدداً من المسلحين، بينهم بصير البرش، دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما لم تصدر حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، تعليقاً على الحادث حتى الآن.

ووفقاً لأفراد من العائلة ومسعفين، فقد منير البرش ابنته في غارة جوية إسرائيلية خلال ديسمبر 2023، كما أصيب هو نفسه في الهجوم ذاته.

وفي مقطع مصور حصلت عليه «رويترز»، ظهر البرش وهو يحمل جثمان نجله الملفوف ببطانية، برفقة مشيعين آخرين، أثناء نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وقال البرش في المقطع إن نجله كان برفقته داخل الخيمة قبل أن يغادرها، قبل أن تستهدف الغارة الخيمة، ما أدى إلى مقتله.

وفي مستشفى الشفاء، بدا البرش منهكاً وبالكاد قادراً على الوقوف، بينما توافد المعزون لتقديم واجب العزاء.

وأفادت فرق الدفاع المدني ومسعفون بأن قصفاً استهدف رجلاً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتله، فيما استهدفت غارة أخرى مركبة في حي الشيخ رضوان بالمدينة، وأسفرت عن مقتل شخص آخر، لترتفع حصيلة قتلى اليوم إلى ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة التي استهدفت حي الشيخ رضوان طالت مسلحاً من حركة حماس، وإن الانفجار حوّل المركبة إلى حطام.

وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 73 ألف شخص قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ عقب هجوم نفذه مقاتلون تقودهم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، وأسفر، وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه العام الماضي بوساطة أمريكية، على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف، إلا أن المفاوضات لم تحقق تقدماً كبيراً بسبب الخلاف حول شروط نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 1300 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن أربعة من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.