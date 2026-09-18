صحيفة سبق

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال القادمين لحضور بطولة كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27" والمنتخبات المشاركة، التي تستضيفها محافظة جدة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، مؤكدة دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة لتسهيل إجراءات الدخول.

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها التامة لاستقبال القادمين لحضور فعاليات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي الديار العربية 27»، والمنتخبات المشاركة فيها، التي ستُقام في محافظة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

وأوضحت الجوازات أنه جرى تعزيز منافذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل إجراءات دخول المسافرين وضمان انسيابية الحركة بيسر وسهولة.