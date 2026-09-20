صحيفة سبق

دشّن وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة "مرقب"، التي تقدم 123 خدمة مؤتمتة وتت تكامل مع أكثر من 30 جهة، لمتابعة 73 مركز عمليات بالمملكة، بما يعزز الجاهزية وحماية المنشآت الحيوية ودعم التحول الرقمي.

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العُليا للأمن الصناعي، المنصة الموحدة ومركز عمليات الهيئة «مرقب»، وذلك خلال زيارته لمقر الهيئة للوقوف على سير العمل فيها.

واستمع سموه لشرح قدّمه محافظ الهيئة العُليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، أوضح خلاله أن المنصة الموحدة تقدم 123 خدمة مؤتمتة، وتتكامل مع أكثر من 30 جهة ومنشأة، بهدف توحيد الخدمات الرقمية والإجراءات التشغيلية، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الجاهزية والحوكمة، بما يسهم في حماية المنشآت الحيوية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واطّلع سموه على منظومة مركز العمليات ومكوناته، التي تشمل غرفة إدارة الأزمات، ومركز الاتصالات، والشبكة الصناعية الوطنية للاتصالات الحرجة.

ويمثّل المركز منصة وطنية متكاملة لمتابعة أكثر من 73 مركز عمليات في مختلف مناطق المملكة، وتبادل المعلومات والبلاغات بصورة فورية، وتوفير صورة تشغيلية موحدة، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، ودعم اتخاذ القرار، ورفع مستوى الجاهزية واستمرارية الأعمال.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد اطّلع خلال الزيارة على الذاكرة المؤسسية للهيئة، التي توثّق نشأة الأمن الصناعي في المملكة ومراحل تطوره، وإسهامات الهيئة في تعزيز أمن المنشآت الحيوية وحمايتها، إلى جانب أعمال المركز الإعلامي ودوره في إبراز جهود الهيئة وتعزيز التواصل مع المستفيدين.

وحضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.