صحيفة سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية، إثر حالة مناخية تشهدها أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة، بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، محذّرة من أمطار غزيرة ومشددة على الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الدعوة تأتي بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، التي تفيد بتعرض أجزاء من تلك المناطق لأمطار غزيرة.

وشدد «الدفاع المدني» على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار، وفي مقدمتها أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن تجمعات المياه، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول والسدود.

كما دعا إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتنبيهات عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على سلامة الجميع.