صحيفة سبق

رفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أنها مناسبة لاستذكار مسيرة التوحيد وبطولات المؤسس، ومشيراً إلى ما تشهده المملكة من تطور ونماء في ظل رؤية طموحة.

رفع محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأكد السحيمي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس أبناء الوطن، يستذكرون فيها بفخر واعتزاز مسيرة مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما قدموه من بطولات وتضحيات أسهمت في توحيد البلاد تحت راية التوحيد، وجمع الكلمة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة تعيش مرحلة متسارعة من التطور والنماء، وتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً، في ظل رؤية طموحة تستشرف مستقبلاً أكثر ازدهاراً وتنمية.

وختم السحيمي تهنئته بالدعاء لله -عز وجل- أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة، ويديم على الوطن عزه ورفعته وازدهاره.