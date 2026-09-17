صحيفة سبق

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عامًا غدًا الجمعة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية العشرين بناغويا، بمواجهة نظيره القطري ضمن الجولة الأولى على ملعب بالوما ميزوهو، فيما تواصل المنتخبات السعودية استعداداتها في الكاراتيه والرماية بتدريبات رسمية وغير رسمية في المدن اليابانية المستضيفة.

يدشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، المقامة في مدينة ناغويا اليابانية، بمواجهة نظيره القطري عند الواحدة والنصف من عصر غدٍ الجمعة، على ملعب «بالوما ميزوهو» في ناغويا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وأجرى الأخضر مساء اليوم الخميس حصته التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، إذ اشتملت على تمارين تكتيكية مكثفة، تلتها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت بتدريبات على الكرات الثابتة.

ويشارك المنتخب السعودي تحت 21 عاماً في المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم بالدورة، إلى جانب منتخبَي كوريا الجنوبية وقطر، وتستمر الدورة حتى الرابع من أكتوبر المقبل.

الكاراتيه والرماية في الاستعدادات

على صعيد الرياضات الأخرى، يُقيم فريق السعودية للكاراتيه تدريباً رسمياً عند الثالثة والنصف من عصر غدٍ الجمعة، في صالة «تويوهاشي» بمدينة تويوكاوا.

في المقابل، يُجري فريق السعودية للرماية تدريباً غير رسمي لسلاح السكيت للرجال، بمشاركة الرماة الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد المطيري، فيما يخوض زميلهم عبدالرحمن الجحيدلي تدريباً غير رسمي لمنافسات بندقية 50م ثلاثة أوضاع.