صحيفة سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في نيويورك وزيرة المناخ والبيئة النرويجية سيغرون آسلاند، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها في حماية البيئة والحد من تغيّر المناخ.

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في نيويورك، معالي وزيرة المناخ والبيئة بمملكة النرويج سيغرون آسلاند، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.