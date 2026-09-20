مصر تدين الهجمات على المملكة
أدانت مصر الهجمات على المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لأمن المنطقة. وأشارت إلى تضامنها مع المملكة ورفضها لأي مساس بسيادتها، مما يعكس أهمية التعاون الأمني بين الدولتين.
أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات على الرياض بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها ولقواعد وأحكام القانون الدولي، وتمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، رفضها القاطع لأية محاولة للمساس بأمن وسيادة المملكة، وتضامنها الكامل مع المملكة ومع أية إجراءات تتخذها لحفظ استقرارها وسلامتها، باعتبار أمنها وأمن مصر كلًا لا يتجزأ.