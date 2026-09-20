مصر تدين الهجمات على المملكة

صحيفة سبق

2026-09-20T01:25:56.722Z

أدانت مصر الهجمات على المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لأمن المنطقة. وأشارت إلى تضامنها مع المملكة ورفضها لأي مساس بسيادتها، مما يعكس أهمية التعاون الأمني بين الدولتين.