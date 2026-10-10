صحيفة سبق

أعلنت القوات اليمنية تصديها لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي شمال مطار ذو باب، مؤكدة إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الميليشيا. كما نفذت غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية في المنطقة، ما أسهم في إضعاف الهجوم وإفشال محاولة التقدم.

أعلنت القوات اليمنية تصديها لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي شمال مطار ذو باب، مؤكدةً إفشال المحاولة العسكرية وإيقاع خسائر فادحة في صفوف المهاجمين.

وأشارت القوات اليمنية إلى أن الميليشيا مُنيت بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات جراء التصدي لهذا الهجوم، دون الإفصاح عن أرقام تفصيلية.

وفي سياق متصل، نفّذت طائرات التحالف غارات جوية استهدفت تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي كانت تتحرك نحو منطقة العمليات، في إطار دعم القوات البرية الميدانية.