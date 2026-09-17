صحيفة سبق

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ونظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري، بتوجيهات القيادة، حيث ناقشا عدداً من الموضوعات الأمنية المشتركة، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي وإنجاح أعمال اللجنة وتنفيذ مبا…

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ونظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري، بتوجيهات القيادة في البلدين الشقيقين.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الأمنية المشتركة ذات الاهتمام المتبادل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأكد الوزيران حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي وإنجاح أعمال اللجنة وتنفيذ مبادراتها، تحقيقاً لتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المجالين الأمني والعسكري.