صحيفة سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي خدعة أكبر من تلك المتعلقة بتغير المناخ والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق هذه التقنية، ومتعهداً بعدم كبح نموها مع الاكتفاء بتدخل الجهات العدلية عند الحاجة.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة أكبر» من مزاعم احترار الكوكب والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، مؤكداً أنه لن يكبح نمو هذه التقنية التي يراها أعظم ثورة في تاريخ البشرية.

ونشر ترامب تدوينة على منصته «تروث سوشيال» قارن فيها بين المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحذيرات السابقة من الاحترار العالمي الذي أُعيدت تسميته لاحقاً بـ«تغير المناخ»، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين حذّروا من انقراض البشرية خلال 12 سنة بسبب الاحترار العالمي هم أنفسهم من يحذّرون اليوم من أن الذكاء الاصطناعي سيقتل البشر خلال العقد القادم وأن الروبوتات ستشنّ هجمات.

وأكد ترامب أن من يفوز بسباق الذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتقدم حالياً على الصين وسائر الدول، ومتعهداً بالحفاظ على هذا التفوق.

وشدد على أنه لن يكبح نمو تقنية يرى أنها ستتجاوز في أثرها الثورةَ الصناعية والإنترنت معاً، مؤكداً أن إدارته ستتعامل بحذر مع هذا الملف، وأن وزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون ستتدخل لضبط الأمور عند الحاجة، غير أنه سيواصل تشجيع الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق.

وفي تدوينة ثانية على المنصة ذاتها، تساءل ترامب عن التسمية الأنسب لهذه الظاهرة، مقترحاً الاختيار بين «الذكاء الفائق» و«الذكاء المتفوق».

وكانت روسيا قد نفت مراراً الاتهامات الأمريكية بالتدخل في الانتخابات، إذ وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه الاتهامات بأنها «مجرد ادعاءات لا أساس لها»، فيما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف انعدام أي وقائع تثبت ما يُسمى بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات الدول المختلفة.