صحيفة سبق

استضاف القنصل العام لفرنسا في جدة حفلاً في دار فرنسا بمناسبة النسخة السادسة من تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة، بمشاركة 15 فريقاً سعودياً أنجزوا أفلاماً قصيرة خلال يومين، في إطار مسابقة دولية تعزز التعاون السينمائي السعودي الفرنسي وتدعم المواهب الشابة ببرامج تدريب وإرشاد وفرص مشاركة بمهرجانات دولية.

استضاف القنصل العام لفرنسا في جدة، محمد نهاض، حفل استقبال في دار فرنسا بمناسبة النسخة السادسة من «تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة»، وهو مسابقة دولية للأفلام القصيرة يخوض خلالها المشاركون تحدياً إبداعياً يتمثل في كتابة فيلم وتصويره ومونتاجه في 48 ساعة فقط.

وسلّطت هذه الدورة الضوء على إبداع جيل جديد من صناع الأفلام السعوديين، إذ خاض 15 فريقاً التحدي ونجح في إنجاز أفلام أصيلة خلال يومين فقط.

وأكد القنصل العام في كلمته خلال الحفل أهمية التعاون الثقافي بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في مجال السينما الذي يشهد تطوراً متنامياً وفرصاً جديدة للتبادل بين مهنيي البلدين. كما شدد على أهمية دعم المواهب الشابة وإتاحة فرص التعلم والتطوير أمامها، معتبراً الثقافة والفنون جسراً للتقارب والحوار بين المجتمعين.

وشكّل حفل الاستقبال فرصة للقاء وتبادل الخبرات بين المشاركين والمهنيين والشركاء الفرنسيين والسعوديين، في إطار تعزيز التعاون السينمائي المشترك.

وفي سياق المسابقة، أتاحت الأيام المهنية المنظمة بدعم من القنصلية العامة لفرنسا للمتأهلين النهائيين برنامجاً مكثفاً للتدريب والإرشاد والتواصل المهني، شمل دروساً متخصصة وورش عمل في التمثيل والإخراج والإنتاج والتوزيع وكتابة السيناريو، قدّمها نخبة من المهنيين السعوديين والفرنسيين.

وشاركت المخرجة الفرنسية هدى بن يمينة، الحاصلة على «كاميرا الذهب» في مهرجان كان السينمائي عن فيلمها «Divines»، في عضوية لجنة تحكيم هذه الدورة، مما أتاح فرصة إضافية للتواصل بين المواهب السعودية الشابة ومهنيي السينما الفرنسية.

وتمتد آفاق هذه التجربة إلى ما هو أبعد من المسابقة، إذ ستُتاح للفائزين فرصة مواصلة مسيرتهم الفنية في فرنسا من خلال تجربة غامرة في عالم السينما، والمشاركة في «المهرجان الدولي للفيلم القصير» في كليرمون-فيران، إلى جانب الاستفادة من إقامة فنية في فرنسا.

ويؤكد «تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة» في دورته السادسة دوره الراسخ في توفير مساحة للتلاقي وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون السينمائي بين البلدين، ودعم جيل جديد من المواهب السينمائية السعودية.