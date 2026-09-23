صحيفة سبق

ترأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في نيويورك اجتماعًا رفيع المستوى بعنوان "الطريق إلى الأمام: عام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة" إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، مؤكّدًا أهمية اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين وتعزيز المساءلة تجاه الاستيطان غير القانوني.…

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة نيويورك، الثلاثاء، في رئاسة الاجتماع رفيع المستوى "الطريق إلى الأمام: عام على إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة" إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.

وألقى سمو الوزير كلمة خلال اجتماع القمة، ثمّن فيها خطوات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، وعدد متزايد من الدول، بالاعتراف بدولة فلسطين واتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة تجاه الاستيطان غير القانوني، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد ضرورة التصدي للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وسياسات الضم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، إلى جانب نبذ العنف والكراهية والتحريض من جميع الأطراف وتهيئة بيئة داعمة للسلام والمصالحة.

وفيما يتعلق بغزة، دعا سموه إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وصولًا إلى توحيد قطاع غزة والضفة الغربية في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أن الأمن يجب أن يقوم على الترابط والمصالح المتبادلة، لا على أمن طرف على حساب الآخر، مؤكدًا أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال ركيزتان لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد سمو وزير الخارجية مواصلة المملكة العمل مع شركائها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك، سلام ينهي الصراع، ويضمن الحقوق والأمن للجميع، ويفتح أمام المنطقة آفاقًا جديدة للاستقرار والتعاون والازدهار.

حضر القمة صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير المدير العام للإدارة العامة لتخطيط السياسات، والمستشار والمبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية للمفاوضات وجهود السلام الوزير المفوض منال رضوان.