صحيفة سبق

أظهرت دراسة يابانية أن الركض البطيء لمدة 10 دقائق فقط، بسرعة تتراوح بين 3 و6 كم/ساعة، يرفع نشاط قشرة الفص الجبهي في الدماغ، ويحسّن سرعة معالجة المعلومات وفق اختبار تأثير ستروب، كما يزيد الشعور بالسعادة، ما يدعم فوائد النشاط البدني الخفيف للصحة العقلية.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تسوكوبا اليابانية أن الركض البطيء لمدة 10 دقائق فقط قد يُحسّن سرعة التفكير ويعزز الشعور بالسعادة، حتى حين تكون سرعة الركض أعلى بقليل من سرعة المشي.

وأُجريت الدراسة على 24 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، إذ طُلب منهم الركض على جهاز المشي لمدة 10 دقائق بسرعة تراوحت بين 3 و6 كيلومترات في الساعة، وهي شدة منخفضة تعادل نحو 35% من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين.

وقارن الباحثون نشاط الدماغ لدى المشاركين بعد الركض بحالتهم أثناء الراحة، مع التركيز على قشرة الفص الجبهي، وهي المنطقة المرتبطة بالتفكير والوظائف التنفيذية وتنظيم المشاعر والمزاج.

وأظهرت النتائج زيادةً ملحوظة في نشاط هذه المنطقة من الدماغ عقب الركض، إلى جانب تحسّن أداء المشاركين في اختبار «تأثير ستروب» الذي يقيس سرعة معالجة المعلومات والقدرة على التعامل مع المهام التي تستلزم التركيز، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأفاد المشاركون بشعورهم بسعادة أكبر بعد التمرين، فيما رصد الباحثون ارتباطاً بين تحسّن المزاج وحركة الرأس صعوداً وهبوطاً أثناء الركض، مشيرين إلى أن هذه الحركة قد تكون أحد العوامل المفسِّرة لتأثير الركض البطيء في تحسين الحالة النفسية.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج تُعزز الأدلة العلمية المتعلقة بفوائد النشاط البدني الخفيف في دعم الصحة العقلية والأداء الذهني، مؤكدين أن ممارسة بسيطة وقصيرة كالركض البطيء قد تُحدث فارقاً ملموساً في وظائف الدماغ واليقظة الذهنية.