خالد السليمي

نفّذت جامعة حائل، عبر عمادة شؤون الطلاب وإدارة العلاقات العامة، مبادرة مجتمعية لتوزيع هدايا تذكارية تحمل هوية اليوم الوطني السعودي «عزنا بطبعنا» في عدد من المواقع بمدينة حائل ومحطة القطار، بمشاركة منسوبي الجامعة والجوالة، تفاعلاً مع أفراد المجتمع والعائلات والمسافرين.

نفّذت جامعة حائل، ممثَّلةً بعمادة شؤون الطلاب وإدارة العلاقات العامة، مبادرة لتوزيع الهدايا التذكارية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ، وتعزيزًا لدور الجامعة المجتمعي ومشاركتها في المناسبات الوطنية.

وشملت المبادرة عددًا من المواقع الخارجية في مدينة حائل، حيث شارك منسوبو الجامعة وطلاب الجوالة في توزيع الهدايا على أفراد المجتمع، في أجواء احتفالية تجسّد مشاعر الانتماء والولاء.

وامتدت المبادرة إلى محطة قطار حائل، حيث استُقبل المسافرون والعائلات بالهدايا التذكارية التي حملت هوية اليوم الوطني «عزنا بطبعنا»، وسط تفاعل لافت من المسافرين والأطفال الذين شاركوا فرحة المناسبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة جامعة حائل في فعاليات اليوم الوطني، وحرصها على مشاركة أفراد المجتمع فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.