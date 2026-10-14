صحيفة سبق

أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود آلية إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد عبر بوابة زاول الإلكترونية، ضمن جهود تسهيل الإجراءات وتنظيم الملاحة والصيد البحري. وتشمل الآلية خمس خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الوسائط البحرية وتنتهي بإصدار التصريح بعد إدخال بيانات الرحلة وأطرافها والموافقة على الشروط.

أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود آلية إصدار تصريح إبحار لغرض الصيد إلكترونياً عبر بوابة «زاول» (Zawil)، في إطار تسهيل الإجراءات وتنظيم الملاحة والصيد البحري.

وتتضمن آلية إصدار التصريح 5 خطوات متسلسلة على النحو الآتي:

أولاً - الدخول إلى بوابة «زاول»: تبدأ العملية بالانتقال إلى قائمة إدارة الوسائط البحرية داخل البوابة الإلكترونية.

ثانياً - إصدار تصريح إبحار: يختار المستخدم خدمة إصدار تصريح إبحار، ثم يحدد نوع التصريح وهو «صيد».

ثالثاً - تحديد بيانات الرحلة: يُدخل المستخدم فترة الإبحار، ووقت الذهاب والعودة، ومرسى الإبحار، ومواقع الصيد المقصودة.

رابعاً - إضافة أطراف الرحلة: تشمل هذه الخطوة تسجيل بيانات الواسطة البحرية، وأدوات الصيد المستخدمة، والقبطان، وأسماء الصيادين المشاركين.

خامساً - إصدار التصريح: تختتم العملية بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم إصدار التصريح إلكترونياً بصورة فورية.