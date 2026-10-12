صحيفة سبق

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قطاع الطاقة العالمي يواجه اختباراً حقيقياً، مشيراً إلى أن السعودية سبقت الأحداث بخطط استباقية لحفظ أمن الطاقة، وكشف أن أرامكو حققت 70% محتوى محلي عبر برنامج اكتفاء دعماً لتوطين الصناعة.

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قطاع الطاقة العالمي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية سبقت الأحداث بوضع خطط استباقية للحفاظ على أمن الطاقة قبل وقوع الأزمات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أنه «لا مستقبل للطاقة من دون أمن للجميع»، مؤكداً أن المملكة ماضية في الاستثمار في مصادر الطاقة الموثوقة لضمان استدامة الإمدادات على المستويين المحلي والعالمي، وأن المرونة الوطنية في توفير الطاقة تدعم موثوقية الإمدادات عالمياً.

وعلى صعيد التصنيع المحلي، كشف الوزير أن أرامكو السعودية حققت مستهدف المحتوى المحلي عبر برنامج «اكتفاء» بنسبة 70%، في مؤشر يعكس التقدم الملموس الذي أحرزته المملكة في مسيرة التوطين الصناعي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني ضمن سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة.