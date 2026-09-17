صحيفة سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور عبدالعزيز المزيد، حيث اطلع سموه على مستجدات الأعمال بالمحكمة والجهود القضائية والعدلية خلال الفترة الماضية، منوهًا بالعمل في المسار العدلي وفق توجيهات القيادة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، رئيسَ المحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور عبدالعزيز المزيد.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الأعمال بالمحكمة، والجهود القضائية والعدلية المبذولة خلال الفترة الماضية، مُنوِّهاً بما يُبذل في المسار العدلي من جهود، وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.