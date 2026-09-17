صحيفة سبق

استدعت وزارة الصحة طبيب أطفال وافدًا للتحقيق، بعد تداول مقاطع تُظهر قيامه بتصوير مستفيدين أثناء تلقيهم الرعاية الصحية ونشر صور تمس خصوصيتهم، إضافة إلى عبارات مسيئة للكوادر الطبية السعودية. وأكدت الوزارة مباشرتها الفورية للواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الممارس والمنشأة الصحية التي يعمل بها، مع…

أعلنت وزارة الصحة استدعاء ممارس صحي وافد، يعمل طبيب أطفال، للتحقيق معه، بعد تداول مقاطع ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيامه بتصوير مستفيدين أثناء تقديم الرعاية الصحية ونشر صور تمس خصوصيتهم، إلى جانب عبارات تنتقص من الكوادر الطبية السعودية.

وأكدت الوزارة، في بيان إعلامي اليوم الخميس، مباشرتها للواقعة فورًا واستدعاء الممارس للتحقيق، في إطار دورها الرقابي في حماية حقوق المستفيدين وخصوصيتهم، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية وأخلاقيات المهنة المعتمدة في المملكة.

وأوضحت أنها تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشأة الصحية التي يعمل بها الممارس، إلى جانب إحالته إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات وفق الاختصاص، مؤكدة أن أي انتهاك لخصوصية المستفيدين أو مساس بكرامتهم أو مخالفة للأنظمة الصحية وأخلاقيات المهنة ستُتخذ بشأنه الإجراءات النظامية المقررة.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة مواصلة جهودها الرقابية على المنشآت والممارسين الصحيين والتحقق من التزامهم بالأنظمة واللوائح.