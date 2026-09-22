صحيفة سبق

احتفت جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالرياض باليوم الوطني السعودي الـ96، في فعالية وطنية جمعت أكثر من 1700 مستفيد ومستفيدة وأسرهم، وشملت برامج وطنية وترفيهية ورياضية وشعرية، وسط تأكيد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز شموليتهم المجتمعية.

احتفت جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية»، بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالرياض، باليوم الوطني السعودي ، في احتفالية وطنية جامعة بمشاركة أكثر من 1700 مستفيد ومستفيدة وأسرهم.

وأُقيمت الاحتفالية في مقر نادي ذوي الإعاقة بالرياض، وتضمنت باقة متنوعة من الفعاليات الوطنية والترفيهية والرياضية، شملت «كأس اليوم الوطني»، والعرضة السعودية، والفلكلور الشعبي، والفرق الاستعراضية، والأمسيات الشعرية، وأركان الأسر المنتجة، إلى جانب عرض مرئي بعنوان «التمكين الوطني».

ورعى الاحتفالية عضو مجلس إدارة جمعية «حركية» عبدالرحمن الجبرين، الذي رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسّد قيم التلاحم والانتماء للوطن.

وأشار الجبرين إلى ما يحظى به الأشخاص ذوو الإعاقة في المملكة من تمكين ودعم واهتمام، أسهم في تعزيز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات والمناسبات، مؤكداً حرص «حركية» على مواصلة دورها في دعم هذه المشاركة وبناء مجتمع أكثر شمولاً.

وثمّن الجبرين جهود الشركاء والداعمين، مؤكداً أن دعمهم أسهم في إنجاح الاحتفالية وإتاحة مساحة وطنية جامعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للاحتفاء بالوطن ومشاركة فرحته.