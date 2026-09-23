خالد السليمي

شهدت مدينة حائل أجواء احتفالية مميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، حيث ازدانت الشوارع والميادين بالأعلام وشارك الأهالي والأطفال بمسيرات السيارات والفعاليات المتنوعة. وتوزعت البرامج الثقافية والترفيهية والفنون الشعبية على عدة مواقع، فيما تأجلت عروض الألعاب النارية والدرون لموعد لاحق.

شهدت مدينة حائل مظاهر احتفالية واسعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، حيث اكتست الطرق والميادين بالأعلام الوطنية، وخرج الأهالي بمركباتهم للمشاركة في أجواء المناسبة، وسط حضور لافت للعائلات والأطفال.

ووثقت الصور حركة كثيفة للمركبات في عدد من الطرق، وقد تزيّن العديد منها بالأعلام السعودية والعبارات والرموز الوطنية، فيما شارك الأطفال في التعبير عن فرحتهم بالمناسبة رافعين راية الوطن.

وامتزجت مشاهد الاحتفال بمعالم حائل الطبيعية، حيث رفرفت الأعلام على خلفية جبال المنطقة، في مشهد جمع بين الهوية الوطنية والطابع المميز لحائل.

ومع حلول المساء، امتدت مظاهر الاحتفاء إلى المباني والمنشآت، التي أُضيء عدد منها باللون الأخضر، لتكتمل صورة الاحتفال في شوارع حائل وميادينها، وسط أجواء وطنية جسدت فرحة الأهالي بهذه المناسبة.

وتحتضن مدينة حائل، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر، مجموعة من الفعاليات والبرامج الاحتفالية، موزعة على عدد من المواقع، وتشمل برامج ثقافية وترفيهية، وفنوناً شعبية، ومسيرات، وفعاليات للأطفال.

وتنطلق الفعاليات من بيت الثقافة بحائل عند الساعة الرابعة مساءً ببرامج «ألوان وطن» و«براعم الوطن» و«مسرح وطن» و«وطن في كتاب»، فيما تبدأ عند الساعة 4:30 مساءً في منتزه السلام فعاليات متنوعة تشمل العرضة السعودية، والفرق المتجولة، ومسرح الطفل، والسامري الحائلي، والحرف اليدوية، والألعاب الإلكترونية، والعروض الضوئية، ومعرض «ذاكرة وطن».

وعند الساعة السادسة مساءً، تتواصل الفعاليات في عدد من المواقع؛ إذ يحتضن منتزه الفجر الخيمة السعودية والعرضة والضيافة السعودية والمسابقات، فيما تقدم حديقة الجوهرة العرضة والضيافة و«جدارية وطن». ويشهد مربط الطائي جولات تعريفية ومسيرة للخيول وفعاليات للأطفال، بينما يقدم منتزه الأدهم البري العرضة والفلكلور الشعبي وميدان الرماية، وتستضيف محمية الأقحوان سيارات السفاري وإسطبل الخيل والأسواق الشعبية ومحميات الحيوانات والطيور والزهور.

وفي «حائل زون» تنطلق فعالية «رحلة وطن» عند الساعة السابعة مساءً، فيما يشهد ممشى المغواة عند الثامنة مساءً «مسيرة وطن»، بالتزامن مع عروض المسرح في منتزه السلام، الذي يستضيف عند الساعة التاسعة مساءً فعالية غنائية للفنان ماجد أبو سويحل.

وفيما كانت رزنامة الفعاليات تتضمن عروضاً للألعاب النارية، أعلنت منصة «عيشها»، المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة وإحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، تأجيل عروض الألعاب النارية وعروض الدرون في مختلف مناطق المملكة إلى موعد آخر، على أن يُعلن عن الموعد الجديد لاحقاً.