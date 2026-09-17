صحيفة سبق

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة باتجاه مدينة مكة المكرمة، مشيدة بنجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراضها قبل دخول المجال الجوي المحظور، ومؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في حماية أراضيها ومقدساتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد إزاء إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرةً مسيّرةً باتجاه مدينة مكة المكرمة، إذ تمكّنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

وأصدرت الأمانة العامة بياناً من مقرها في العاصمة التونسية، أكدت فيه إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا «الاعتداء الإرهابي الجبان»، واصفةً إياه بأنه انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وخرق سافر لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة، واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين كافة حول العالم.

وأكدت الأمانة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومقدساتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.