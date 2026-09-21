صحيفة سبق

تجسد حرفة الغزل أحد أبرز مكونات الموروث الثقافي في المملكة، حيث تعتمد على تحويل صوف الأغنام ووبر الإبل إلى خيوط تستخدم في صناعة السدو وبيوت الشعر والمفروشات. وتستحضر فعاليات اليوم الوطني هذا الإرث بوصفه ذاكرةً للحياة البدوية، مع إبراز دور المرأة في نقله للأجيال الجديدة.

تمثّل حرفة الغزل إحدى أبرز صور الموروث الثقافي في المملكة العربية السعودية، إذ تختزن مهارات تقليدية توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحياة البادية التي وظّف أهلها خامات البيئة المحلية في صناعة احتياجاتهم اليومية.

ويُعدّ الغزل من الحرف التي اشتهرت بها المجتمعات البدوية والصحراوية، ويقوم على تحويل صوف الأغنام وشعر الماعز ووبر الإبل إلى خيوط تُستخدم في الحياكة وصناعة «السدو»، الذي يدخل في إنتاج بيوت الشعر والمفروشات والأغطية وسائر المنتجات التراثية.

وتوضح عدد من الحرفيات أن عملية الغزل تمرّ بمراحل متعاقبة، تبدأ بجزّ الصوف أو جمع الوبر، ثم فرزه وغسله وتنظيفه وتجفيفه ونفشه، قبل برمه باستخدام «المغزل» وتحويله إلى خيوط متماسكة قابلة للحياكة، فيما تُصبغ الخيوط بألوان طبيعية مستخلصة من نباتات ومواد متوافرة في البيئة المحلية.

وقد شكّلت هذه الحرفة في الماضي جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية للأسر في البيئات البدوية، وأسهمت المرأة بدور رئيس في ممارستها ونقل مهاراتها إلى الأجيال، مستفيدةً من الموارد المتاحة في محيطها لتوفير احتياجات الأسرة من بيوت الشعر والمفروشات والأغطية والمنتجات المنسوجة.

وتستحضر مناسبة اليوم الوطني السعودي هذا الموروث بوصفه جزءاً من الذاكرة الثقافية للمجتمع، بما يحمله من معارف ومهارات تقليدية وقيم ارتبطت بالعمل والإنتاج والاستفادة من موارد البيئة، ويعكس جانباً من أنماط الحياة التي عاشها الآباء والأجداد وتناقلتها الأجيال.

ويعزّز حضور حرفة الغزل في الفعاليات والمناسبات التراثية التعريفَ بها ونقلَ مهاراتها إلى الأجيال الجديدة، بما يُسهم في المحافظة عليها واستمرارها بوصفها أحد مكوّنات الموروث الثقافي السعودي الأصيل.