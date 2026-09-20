صحيفة سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير الدفاع الثاني في سلطنة بروناي دار السلام اللواء بيهين داتو بادوكا سيري حاج يوسف، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في الرياض، معالي اللواء بيهين داتو بادوكا سيري حاج يوسف الوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير الدفاع الثاني في سلطنة بروناي دار السلام، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة بروناي دار السلام.