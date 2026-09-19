صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ورهاط ومدركة، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. وأوضح المركز أن الحالة الجوية مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، ورهاط ومدركة، مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا نشطة، وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى صواعق رعدية.

وبيَّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.