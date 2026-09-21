صحيفة سبق

جيديا تحصل على اعتماد NPG eMSP وMPoC، وتعمل على استكمال متطلبات Tap to Pay على آيفون في السعودية وفق أنظمة البنك المركزي.

أعلنت شركة «جيديا» السعودية المتخصصة في تقنيات المدفوعات، حصولها على اعتمادين جديدين لتعزيز قدراتها في سوق المدفوعات الرقمية بالمملكة، إلى جانب العمل على استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر أجهزة «آيفون»، في خطوة تستهدف توسيع خيارات الدفع أمام التجار ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على اعتماد بوابة الدفع الوطنية (NPG eMSP) لمعالجة مدفوعات التجارة الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للمدفوعات، إضافة إلى حصول خدمتها لقبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية (Geidea SoftPOS) على اعتماد (MPoC).

ويتيح الاعتماد الأول للشركة الربط المباشر ومعالجة معاملات التجارة الإلكترونية عبر شبكات الدفع المحلية والعالمية، بما فيها «مدى» و«فيزا» و«ماستركارد»، من خلال تمرير العمليات مباشرة من بوابة جيديا إلى البوابة الوطنية للمدفوعات، بما يعزز كفاءة المعالجة وإدارة عمليات الدفع الإلكتروني.

وأكدت الشركة أن تفعيل مسار المعالجة الجديد سيتم تدريجيًا، مع الإبقاء على المسارات الحالية لضمان استمرارية الخدمة، مشيرة إلى أن التجار الحاليين لن يحتاجوا إلى إجراء أي تعديلات برمجية أو عمليات ربط جديدة على أنظمتهم.

ويشمل الاعتماد خدمات متعددة، من بينها حفظ بيانات البطاقات لتسهيل عمليات الشراء اللاحقة، والمدفوعات الدورية والاشتراكات، والحجز المسبق للمبالغ، والمدفوعات داخل التطبيقات، وخدمات الدفع المرتبطة بقطاع السفر، فضلًا عن عمليات الاسترداد والإلغاء.

وفي إطار توسيع حلول قبول المدفوعات، حصلت خدمة «جيديا سوفت بوس» على اعتماد MPoC، الذي يعزز قدرات الشركة على تحويل الهواتف الذكية العاملة بنظام «أندرويد» إلى نقاط لقبول المدفوعات اللاتلامسية، دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية، مع إمكانية إدخال الرقم السري مباشرة على الهاتف عند الحاجة.

كما تعمل الشركة على استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم خدمة Tap to Pay على أجهزة «آيفون» في السوق السعودية، تمهيدًا للتقدم إلى الجهات المعنية للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، على أن يتم إطلاق الخدمة بعد استيفاء جميع المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة وفق أنظمة البنك المركزي السعودي.

وقال عبدالله بن فيصل العثمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جيديا، إن هذه التطورات تمثل امتدادًا لاستراتيجية الشركة لبناء قدرات متكاملة تغطي مختلف مراحل منظومة المدفوعات، بدءًا من معالجة المعاملات والربط مع البنية التحتية الوطنية، وصولًا إلى تقنيات قبول المدفوعات وتحسين تجربة التاجر.

وأضاف أن الشركة تستثمر في تطوير بنية تقنية متقدمة تتيح معالجة المدفوعات بكفاءة أكبر، إلى جانب توفير حلول أكثر مرونة وسهولة للتجار، مع الالتزام بمتطلبات الأمان والامتثال.

وثمّن العثمان دعم البنك المركزي السعودي وتوجيهاته المستمرة لتطوير منظومة المدفوعات، مشيدًا بدوره في تهيئة بيئة داعمة للابتكار والنمو في القطاع المالي.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة؛ إذ بلغت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية المنفذة عبر بطاقات «مدى» نحو 325.2 مليار ريال خلال عام 2025، مقارنة بـ197.4 مليار ريال في 2024، بزيادة تقارب 65%، فيما ارتفع عدد العمليات من 1.13 مليار إلى نحو 1.77 مليار عملية، وفق الأرقام الواردة في بيان الشركة.

كما بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية 85% من إجمالي عدد عمليات الدفع في قطاع التجزئة للأفراد خلال عام 2025، مقابل 79% في العام السابق، فيما سجلت أنظمة المدفوعات الوطنية نحو 14.6 مليار عملية دفع إلكترونية، مقارنة بـ12.6 مليار عملية في 2024.

وتندرج توسعات جيديا ضمن التحولات التي يشهدها قطاع المدفوعات في المملكة، بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.