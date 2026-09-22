صحيفة سبق

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مؤكداً اعتزاز أهالي المنطقة بمسيرة البناء والتنمية منذ عهد الملك المؤسس حتى العهد الزاهر الحالي، وما تحقق من منجزات ورؤية طموحة 2030.

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سمو أمير المنطقة في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين: «يشرفني باسمي ونيابةً عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني السعودي لتوحيد المملكة على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، مستحضرين في هذا اليوم المجيد مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة رحمهم الله، وصولاً إلى عهدكم الزاهر الذي شهدت فيه المملكة مكانةً دولية رفيعة وقفزات تنموية في شتى المجالات، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة».

كما بعث سمو أمير المنطقة ببرقية مماثلة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيها عن فخر أهالي تبوك بما تحقق للمملكة من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفق مستهدفات رؤية 2030، داعياً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.