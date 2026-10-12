صحيفة سبق

حصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على الجائزة الدولية للممارسات المتميزة لعام 2026 من مؤسسة ORP الدولية، خلال مؤتمر ORP 2026 في مدينة روزاريو بالأرجنتين، تقديراً لتطويره البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، ودعمه لمنظومة وقاية أكثر كفاءة في المملكة.

حصل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على الجائزة الدولية للممارسات المتميزة لعام 2026 من مؤسسة ORP الدولية، وذلك خلال مشاركته في أعمال النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر المؤسسة الدولية للوقاية من المخاطر المهنية «ORP 2026»، الذي عُقد في مدينة روزاريو بجمهورية الأرجنتين خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026م، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات والمنظمات المعنية بالسلامة والصحة المهنية من مختلف دول العالم.

وتسلّم الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس ماجد بن إبراهيم الفويز الجائزةَ خلال حفل الجوائز الدولية للمؤسسة «Orpheus Night – International ORP Awards Ceremony»، الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر.

وجاء حصول المجلس على هذه الجائزة تقديرًا لجهوده في تطوير البرنامج الوطني الشامل للتبليغ والتحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، الذي يدعم بناء منظومة وطنية أكثر كفاءة في رصد الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وتحليلها، والاستفادة من البيانات والنتائج في تطوير الممارسات الوقائية، ودعم اتخاذ القرار، والتحسين المستمر في منظومة السلامة والصحة المهنية.

ويعكس هذا التقدير الدولي ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور في الأطر والممارسات الوطنية المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب جهود المجلس في تعزيز الاستفادة من البيانات والمعلومات، وتطوير منهجيات التبليغ والتحقيق، ودعم الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

وفي إطار مشاركته في المؤتمر، استعرض الأمين العام تجربة المملكة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وأبرز المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة لتعزيز ثقافة الوقاية وتطوير بيئات العمل الآمنة والصحية والمستدامة، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والخبراء الدوليين المشاركين.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الأمين العام عددًا من الاجتماعات التنفيذية مع خبراء وممثلي جهات ومنظمات دولية، جرى خلالها بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك والمبادرات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الدولية ودعم التطوير المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية.

وتأتي مشاركة المجلس في «ORP 2026» ضمن جهوده لتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، وإبراز ما تشهده المملكة من تطور في بناء منظومة وطنية متكاملة للوقاية والسلامة والصحة المهنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو سوق عمل أكثر أمانًا وصحةً واستدامةً.