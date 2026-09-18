صحيفة سبق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته مساء الجمعة في محافظة جدة ضمن معسكره الإعدادي لكأس الخليج 27، على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدرب جورجيوس دونيس، وشملت الحصة تمارين إحماء واستحواذ وتكتيك، إلى جانب تدريب خاص على الكرات الثابتة.

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الجمعة تدريباته في محافظة جدة، ضمن معسكره الإعدادي التحضيري للمشاركة في كأس الخليج 27، المقرر انطلاقه في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، وافتُتحت الجلسة بتمارين الإحماء، أعقبتها تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم انتقل اللاعبون إلى التمارين التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

وتستمر استعدادات «الأخضر» مساء السبت بحصة تدريبية تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً على الملاعب ذاتها في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وستُفتح أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منها.