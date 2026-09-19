صحيفة سبق

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، فجر اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، وأحبطت محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع. وأكد المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي حق قيادة التحالف في اتخاذ الإج…

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمّرت، فجر اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة الرياض، فيما أحبطت الدفاعات الجوية محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في خبر صحفي، إن تصعيد الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار محاولاتها باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، «المدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومقيم»، يؤكدان «تعنّت هذه الميليشيا وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي».

وأكد اللواء المالكي «الحق الأصيل لقيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبًا، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لردع سلوك الميليشيا الحوثية الإرهابية».

ويأتي هذا التصعيد غداة بيان أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي أدان «بأشد العبارات» الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة، وأكد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وبعد أيام من اعتراض مسيّرة حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة الثلاثاء، وسقوط شظايا مسيّرة أخرى في الطائف الخميس أدى إلى وفاة مقيم وإصابة اثنين.