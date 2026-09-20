صحيفة سبق

انطلق في جدة المعسكر التحضيري للحكام المشاركين في إدارة منافسات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين "خليجي الديار العربية 27" التي تستضيفها المملكة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، متضمناً برنامجاً إعدادياً نظرياً وعملياً وتقنياً، مع مشاركة تحكيمية دولية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع جاهزية الحكام.

افتتح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم هاني طالب بلان المعسكرَ التحضيري للحكام المشاركين في منافسات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين «خليجي الديار العربية 27»، مرحباً بالحكام المشاركين، ومؤكداً أهمية الاستفادة من البرنامج الإعدادي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وأعرب بلان عن ثقته بتقديم مستوى تحكيمي مميز خلال البطولة، مشدداً على أهمية الالتزام والجدية والاستفادة القصوى من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي يتضمنها المعسكر.

ويشتمل البرنامج الإعدادي على محاضرات نظرية وتدريبات عملية واختبارات لياقة بدنية، إلى جانب تدريبات خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مع التركيز على أحدث التعديلات في قوانين اللعبة وآليات تطبيقها، ومناقشة عدد من الحالات التحكيمية وقراراتها.

وتُقام التدريبات العملية على ملاعب التدريب التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف توحيد المفاهيم التحكيمية ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للحكام قبل انطلاق البطولة.

وبالتوازي مع المعسكر، بدأت لجنة الحكام تنظيم سلسلة من المحاضرات التعريفية للأجهزة الفنية واللاعبين في المنتخبات المشاركة، استهلتها بمحاضرة للمنتخب السعودي تناولت أبرز التعديلات والتعليمات التحكيمية المعتمدة، مدعومةً بلقطات وحالات تطبيقية لتوضيح القرارات وآلية التعامل معها خلال المباريات.

وتشهد النسخة السابعة والعشرون مشاركة تحكيمية دولية إلى جانب حكام دول الخليج، إذ يشارك طاقم تحكيمي من المغرب في إطار الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فضلاً عن حكام من الأردن والصين، وطاقمين تحكيميين من كل من هولندا والبرتغال.

وتأتي هذه المشاركة الدولية في إطار توجه الاتحاد الخليجي لكرة القدم نحو تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التحكيمية المتنوعة، والارتقاء بالمستوى الفني لمنظومة التحكيم في بطولاته.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.