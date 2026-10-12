صحيفة سبق

أوقفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطناً في منطقة تبوك لترويجه 3,159 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، كما قبضت على مقيم بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأكدت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، داعيةً للإبلاغ عن أي أنشطة تهريب أو ترويج عبر الأرقام المخصصة.

أوقفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مواطناً في منطقة تبوك بتهمة ترويج 3,159 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحالته إلى النيابة العامة للنظر في قضيته وفق الأنظمة المرعية.

وفي سياق منفصل، قبضت «مكافحة المخدرات» على مقيم في منطقة المدينة المنورة بتهمة ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر المعروفة بـ«الشبو».

ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتصل بتهريب المخدرات أو ترويجها، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالَج بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على عاتق المبلّغ، وذلك عبر القنوات التالية: