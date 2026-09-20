صحيفة سبق

أدان رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال رئاسته أعمال الدورة 43 للجنة التنفيذية في القاهرة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة باتجاه مكة المكرمة، محذرًا من خطورة استهداف المنشآت الحيوية، ومجددًا التأكيد على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة تجس…

أدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة معادية باتجاه مكة المكرمة، في اعتداء وصفه رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ بأنه «اعتداء آثم على حرمة أقدس بقاع المسلمين، واستفزاز صريح لمشاعرهم في أنحاء العالم».

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور آل الشيخ أعمال الدورة الـ43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي انطلقت في القاهرة بمشاركة ممثلي المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الاتحاد البرلماني العربي يدين هذا الاعتداء، ويدعو الدول إلى تحمّل مسؤولياتها والتصدي بحزم لمثل هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن استهداف الأراضي والمنشآت والمصالح الحيوية ومصادر الطاقة وسلاسل الإمداد والممرات البحرية من شأنه تصعيد الأوضاع وتداعياتها، بما يمتد أثره إلى أمن الطاقة وحركة التجارة والاقتصاد العالمي.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، جدد الدكتور آل الشيخ التأكيد على أنها تظل في صدارة الأولويات، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير والاستيطان، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيداً لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والدائم.

وناقش الاجتماع بنود جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بما يسهم في دعم مسارات العمل البرلماني العربي المشترك.

وضم وفد مجلس الشورى إلى جانب رئيسه، الأمينَ العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الدكتور عبدالعزيز المهناء.