صحيفة سبق

أكد ناصر بن فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتعدين، أن اليوم الوطني مناسبة لاستذكار مسيرة نجاح المملكة وتحوّلها إلى قوة اقتصادية ذات حضور دولي، مع قدرة واضحة على تحويل التحديات إلى فرص. وأوضح أن السعودية تمضي بثبات في تنويع اقتصادها وجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للنمو من خلال أنظمة حديثة…

قال ناصر بن فهد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتعدين، إن اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة وطنية نستعيد فيها قصة نجاح المملكة منذ تأسيسها وحتى وصولها إلى مرحلة متقدمة من التنمية الاقتصادية والحضور الدولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات المتواصلة تؤكد قدرة الوطن على تحويل التحديات إلى فرص واعدة.

وأكد القحطاني أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، ضمن رؤية استراتيجية جعلت قطاع التعدين أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، باعتباره ركيزة مهمة في تعزيز الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن قطاع التعدين في السعودية يعيش مرحلة تحول كبيرة بفضل الأنظمة الحديثة والممكنات التي أسهمت في رفع جاذبية القطاع، وتوفير بيئة محفزة للشركات المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات المهمة في صناعة التعدين عالميًا.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة عمار للتعدين إلى أن الشركة تعمل على تطوير أعمالها وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني، مبينًا أن مستقبل التعدين في المملكة يحمل فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع توفر الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتقدمة والكفاءات الوطنية المؤهلة.

وجدد القحطاني بهذه المناسبة اعتزازه بمنجزات الوطن، مهنئًا القيادة والشعب السعودي، ومؤكدًا أن أبناء المملكة سيواصلون العمل لصناعة إنجازات جديدة تعزز حضورها ومكانتها عالميًا.