صحيفة سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل 1173 حالة ضبط للممنوعات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، شملت 70 صنفًا من المواد المخدرة و216 من المواد المحظورة و888 من التبغ ومشتقاته، إضافة إلى مبالغ مالية وسلاح واحد، مؤكدة استمرارها في إحكام الرقابة وداعية للإبلاغ عبر قنواتها الرسمية.

سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1173 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 70 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 216 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 888 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 13 صنفًا لمبالغ مالية، وصنف واحد من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت «زاتكا» أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.