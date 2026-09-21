محمد طيران

تشارك أمانة منطقة عسير في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق 2026، المقام من 20 إلى 22 سبتمبر تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية»، حيث تستعرض تجاربها في إدارة المرافق والتراخيص والامتثال، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الطائرات بدون طيار لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة وجودة الخدم…

تشارك أمانة منطقة عسير في النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق «SFMA EXPO 2026»، المقام خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر 2026، تحت شعار «مرافق ذكية.. مدن ذكية»، برعاية وزير البلديات والإسكان.

وتستعرض الأمانة خلال مشاركتها جملةً من التجارب والمبادرات في إدارة المرافق والخدمات، إلى جانب الحلول والتقنيات الحديثة التي توظفها في تطوير الأعمال البلدية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويتضمن برنامج المشاركة استعراض تجربة أمانة عسير في مجالَي التراخيص والامتثال، فضلاً عن توظيف التقنيات الحديثة، ومنها الطائرات بدون طيار في أعمال الرقابة والرصد، بما يعزز كفاءة العمليات الرقابية ويرفع مستوى الامتثال.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجه الأمانة نحو التحول الرقمي وتطوير أساليب العمل، وتوظيف الحلول الذكية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات البلدية وتحسين تجربة المستفيدين.