صحيفة سبق

يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم غدًا الثلاثاء مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي على ملعب بالوما ميزوهو، وذلك بعد حصة تدريبية ركزت على الجوانب التكتيكية والكرات الثابتة.

يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاماً مباراته الحاسمة أمام كوريا الجنوبية غداً الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

وتُقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان، الموافقة الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا.

وعلى صعيد الإعداد، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الإثنين تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، إذ طبّقوا تمارين تكتيكية متنوعة، تلاها مران على الكرات الثابتة، واختُتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي تحت 21 عاماً يُشارك ضمن المجموعة الرابعة من منافسات كرة القدم في الدورة، إلى جانب منتخبَي كوريا الجنوبية وقطر.