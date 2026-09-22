صحيفة سبق

تنطلق مساء غدٍ عروض الدرونز والألعاب النارية، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، في عدد من مدن المملكة احتفالًا باليوم الوطني السعودي. تشمل العروض لوحات ضوئية في سماء الرياض وجدة والخبر، وتمتد الألعاب النارية إلى المدينة المنورة وحائل وعرعر والباحة وتبوك وبريدة في أوقات متزامنة.

تنطلق مساء يوم غدٍ (الأربعاء)، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عروض الدرونز والألعاب النارية في عدد من مدن المملكة، احتفالاً باليوم الوطني السعودي، ضمن الفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق المملكة بهذه المناسبة الوطنية.

وتتزين سماء الرياض وجدة والخبر بعروض الدرونز التي ترسم لوحات مستوحاة من هوية اليوم الوطني، بالتزامن مع عروض الألعاب النارية التي ستكون منقولة على الهواء مباشرة على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث تقام في العاصمة الرياض بمنطقة بوليفارد سيتي عند التاسعة مساءً، وفي الخبر على كورنيش الخبر عند التاسعة مساءً، فيما تنطلق عروض جدة في "جدة بروميناد"عند السابعة مساءً.

وتمتد احتفالات الألعاب النارية إلى ست مدن أخرى عند التاسعة مساءً، حيث تضيء سماء المدينة المنورة في حديقة الملك فهد المركزية، وحائل في حديقة السلام، وعرعر في الحديقة العامة.

كما تشهد الباحة عروض الألعاب النارية في مشهد العيد قرب طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتبوك في حديقة تبوك المركزية، فيما تقام في بريدة بمنتزه الملك عبدالله الوطني، لتكتسي سماء مدن المملكة بألوان الفرح بهذه المناسبة الغالية.