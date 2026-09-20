صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل عدة محافظات، تصحبها رياح نشطة إلى شديدة، وتدنٍّ أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، حتى الساعة الثامنة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهاً لمنطقة جازان من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشمل المحافظات المشمولة بتنبيه جازان: مدينة جازان، ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، على أن تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويُوصي المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بتوخّي الحذر، وتجنّب الأودية والمناطق المنخفضة خلال فترة الحالة الجوية.