صحيفة سبق

أعلنت وزارة التجارة أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة سجل نموًا بنسبة 25% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بارتفاع من 41,682 إلى 52,259 سجلًا، وتصدرت الرياض عدد السجلات تلتها مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

أعلنت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 25% في إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات القائمة في قطاع التجارة الإلكترونية من 41,682 سجلاً تجارياً في الربع الثالث من عام 2025، إلى 52,259 سجلاً تجارياً في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة تجاوزت 10,500 سجل خلال عام واحد.

الرياض تتصدر المناطق

وعلى مستوى المناطق الجغرافية، جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية بـ 23,061 سجلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 13,177 سجلاً في المرتبة الثانية، فيما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة بـ 7,792 سجلاً.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 2,198 سجلاً، في حين حلّت منطقة القصيم خامسةً بـ 1,659 سجلاً، لتُشكّل هذه المناطق الخمس مجتمعةً الحصة الأكبر من إجمالي سجلات التجارة الإلكترونية في المملكة.

ويعكس هذا النمو المتسارع في سجلات التجارة الإلكترونية التوجه الوطني نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتنامي الإقبال على ممارسة الأعمال التجارية عبر القنوات الإلكترونية في مختلف مناطق المملكة.