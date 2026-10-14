صحيفة سبق

دشنت زود العقارية مشروع إلوفي في حي النخيل بالرياض، وهو مجتمع حضري يضم ثمانية أبراج تتجاوز قيمته 2.5 مليار ريال، صممته شركة Elia الإسبانية بشراكة استراتيجية مع جدوى للاستثمار. ويجمع المشروع السكن والضيافة والمكاتب والتجزئة، وتشغل المساحات المفتوحة والخضراء أكثر من 40% منه، على أن يُسلَّم بنهاية عام…

دشنت زود العقارية في أكتوبر 2026 مشروع إلوفي (Élevée) في حي النخيل بالرياض، وهو مجتمع حضري متكامل من ثمانية أبراج تتجاوز قيمته 2.5 مليار ريال، بتصميم من شركة Elia الإسبانية وشراكة استراتيجية مع جدوى للاستثمار، على أن يُسلَّم بنهاية عام 2029.

وأقامت الشركة بهذه المناسبة حفلًا مساء الإثنين في قصر حطين بحي النخيل، بحضور عدد من رجال الأعمال والعقار.

وقال المهندس ياسر القزلان، الرئيس التنفيذي لزود العقارية، إن الشركة لا تريد أن تبني مباني فقط، بل تريد أن تصنع أماكن يشعر الإنسان بأنها تشبهه، تحترم خصوصيته، وتمنحه الراحة والانتماء، وتجمع بين الهوية السعودية ولغة معمارية معاصرة، مضيفًا: «هذا بالنسبة لنا هو المعنى الحقيقي لجودة الحياة».

وأضاف القزلان: «تأتي إلوفي كأولى الترجمات الواضحة لهذه الفلسفة، عبر مجتمع حضري متكامل في حي النخيل بالرياض، يجمع السكن والضيافة والأعمال والتجزئة والمساحات الخضراء في تجربة واحدة مترابطة، صُممت لتكون أقرب إلى أسلوب حياة متكامل منها إلى مشروع عقاري تقليدي».

وشكر القزلان الشريك الاستراتيجي جدوى للاستثمار، وشركة Elia التي عملت مع زود العقارية على ترجمة الفكرة إلى تجربة تحمل روح المكان.

وتتوزع أبراج المشروع الثمانية بين ثلاثة أبراج سكنية، وبرجين للضيافة يضمان فندقًا وشققًا فندقية، وثلاثة أبراج مكتبية، إلى جانب معارض تجارية في مبنيين مستقلين. وتشغل المساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء أكثر من 40% من المشروع، وتتوزع بين حديقة رئيسية، ومساحات مزروعة بين المباني، وحديقة على السطح، وممرات واسعة للمشي.

وتضم مباني المشروع حضانة أطفال، ونادي أطفال، وصالة أعمال، ومسابح، ومقاهي، ومطاعم، وناديًا رياضيًا، ومركزًا للدفاع المدني، ومكتب استقبال وأنظمة أمنية تعمل على مدار الساعة، وتختلف هذه المرافق من مبنى إلى آخر.

ويتصل المشروع عبر الطريق الدائري الشمالي بمركز الملك عبدالله المالي ومطار الملك خالد الدولي، ويحيط به في حي النخيل سكن ومكاتب وخدمات ومدارس.

وقال القزلان في ختام حديثه: «إلوفي بالنسبة لنا بداية لمسيرة أوسع، طموحنا أن تترك زود أثرًا في المكان، وأن نصنع مشاريع تحافظ على هويتنا، وتواكب تطلعات الناس، وتبني قيمة تستمر لسنوات طويلة».