صحيفة سبق

أزاحت شركة «سير» السعودية الستار عن سيارتها الكهربائية الأولى «إكزوبوت» بفئتي السيدان والدفع الرباعي، بقوة تصل إلى 1,111 حصانًا وعزم 1,500 نيوتن متر، وتصنيع محلي في مجمعها الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتلبية ظروف المناخ ومتطلبات القيادة في المملكة والمنطقة. تتميّز «إكزوبوت» بتصميم مستوح…

كشفت شركة «سير» السعودية للسيارات الكهربائية عن «إكزوبوت»، أولى سياراتها الرائدة، المتوفرة بفئتي السيدان والدفع الرباعي، بقوة تصل إلى 1,111 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1,500 نيوتن متر. وتمثّل السيارة انطلاقة أسطول يضم سبعة طرازات بحلول عام 2030، تشمل سيارات متوسطة ومدمجة الحجم بخيارات متنوعة لأنظمة الدفع.

وتُصنَّع «إكزوبوت» في مجمع «سير» الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يُعدّ الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أكثر مصانع السيارات تقدمًا تقنيًا في العالم. وقد أُنجز تصميمها وتطويرها الهندسي محليًا لتلائم الظروف المناخية ومتطلبات القيادة في المملكة والمنطقة.

تصميم برؤية مستقبلية

تجسّد «إكزوبوت» هوية سعودية جريئة بتصميم خارجي يتميز بخطوط جانبية ترتفع من المقدمة نحو الخلف، مستوحى من عمارة «الحِجر» الأثرية. ويبلغ طول فئة السيدان 5.26 متر وعرضها 2.1 متر وارتفاعها 1.43 متر، فيما يبلغ طول فئة الدفع الرباعي 5.02 متر وعرضها 2.1 متر وارتفاعها 1.69 متر.

وتتميز «إكزوبوت» بأكبر زجاج أمامي يُنتج على مستوى العالم لسيارة ركاب خاصة، بطول 2.4 متر وزاوية ميل 15 درجة. كما تحمل 32 شريطًا ضوئيًا في إشارة إلى عام 1932 الذي شهد توحيد المملكة العربية السعودية. وتُفتح أبواب «جناح الشاهين» إلى الأعلى في مسار قوسي يبلغ 60 سم، لتوفير مدخل رحب للمقاعد الأمامية والخلفية.

أداء استثنائي

تعتمد «إكزوبوت» على منظومة دفع كلي كهربائية بالكامل تضم ثلاثة محركات. وفي أعلى مواصفاتها، تُطلق قوة 1,111 حصانًا وعزم دوران 1,500 نيوتن متر. وتتسارع فئة السيدان من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 2.1 ثانية بسرعة قصوى 250 كم/ساعة، فيما تتسارع فئة الدفع الرباعي خلال 2.4 ثانية بسرعة قصوى 210 كم/ساعة.

هندسة تلائم ظروف المنطقة

طُوّرت «إكزوبوت» لتحقيق أعلى مستويات التحمل الحراري، إذ تنخفض درجة حرارة المقصورة من 65 إلى 32 درجة مئوية خلال 10 دقائق في الأجواء شديدة الحرارة، بفضل نظام تبريد «هالو» المتقدم.

مفهوم جديد للتحكّم

تتميز «إكزوبوت» بتقنية «ستير باي واير» التي تستغني عن عمود التوجيه التقليدي، وتُقلّل زاوية دوران المقود من 400 إلى 160 درجة. كما تتمتع بنظام توجيه للعجلات الخلفية يُتيح الانعطاف في مساحات أضيق داخل المدن.

واجهات التحكّم والاتصال

تتجلى البيئة الرقمية داخل المقصورة عبر شاشة «الأفق الرقمي» المنحنية بمقاس 48 بوصة ودقة 8K، إلى جانب شاشة تحكم مركزية بمقاس 10.4 بوصة وشاشة للركاب الخلفيين بمقاس 8 بوصات. ويدعم المساعد الصوتي الافتراضي اللغتين العربية والإنجليزية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

«إكزوبوت أول إصدار»

يُطرح «إكزوبوت أول إصدار» بوصفه إصدارًا محدودًا بفئتي السيدان والدفع الرباعي، يعتمد على منظومة كهربائية بثلاثة محركات تولّد 850 حصانًا وعزم دوران 1,000 نيوتن متر. وتتسارع السيدان من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 2.6 ثانية، فيما تتسارع فئة الدفع الرباعي خلال 2.9 ثانية.

وتوفّر البطارية بسعة 112 كيلوواط ساعة مدى قيادة يصل إلى 670 كم للسيدان و560 كم للدفع الرباعي. وبفضل منظومة بجهد 800 فولت، يتم الشحن من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة. ويتوفر الإصدار بلونين هما «رمادي الحرات» و«بياض المسك».

تصنيع محلي ونسب توطين

تلتزم «سير» برفع نسبة المواد المحلية في سياراتها إلى 45% بحلول عام 2034، مستهدفةً تقليص المدة من الطلب إلى التسليم إلى أسابيع بدلًا من أشهر، مستندةً إلى شبكة موردين محليين تضمن خدمات سريعة وموثوقة لما بعد البيع.