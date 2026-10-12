صحيفة سبق

أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج قرارات إدارية بترقية 1036 فردًا من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف. وهنأ الفرج المترقين مؤكدًا أن الترقيات حافز لمزيد من العطاء لخدمة الوطن.

أصدر المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قرارات إدارية بترقية 1036 فرداً من منسوبي الدفاع المدني إلى الرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف التخصصات.

ورفع اللواء حمود الفرج الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الدفاع المدني من اهتمام ورعاية، معرباً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على دعمه المستمر لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الدفاع المدني الأفراد المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.