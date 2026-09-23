صحيفة سبق

شهد مركز البديع بمحافظة الأفلاج مساء الثلاثاء احتفالات موسعة باليوم الوطني السعودي، نظمتها بلدية البديع بمشاركة المدارس وجمعيات القطاع الثالث. تضمنت الفعاليات أركاناً فنية ووطنية، ومسيرة خيالة وصقور، ولوحة «الرياض وكفاح بطل»، إلى جانب قصائد وطنية وفنون شعبية عكست روح التلاحم والانتماء.

شهد مركز البديع في محافظة الأفلاج، مساء أمس الثلاثاء، احتفالات موسعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وسط مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين، في مشهد عكس مشاعر الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.

وتضمّنت الاحتفالات التي نظّمتها بلدية البديع عدداً من الأركان والفعاليات المتنوعة، بمشاركة المدارس وجمعيات القطاع الثالث، إلى جانب أعمال فنية ورسومات وطنية، ومسيرة للخيالة، وأركان مخصصة للصقور، فضلاً عن أركان للضيافة استقبلت الحضور وسط أجواء احتفالية عكست أهمية المناسبة الوطنية.

وشهد الحفل تقديم لوحة وطنية بعنوان «الرياض وكفاح بطل»، استعرضت مسيرة التوحيد وما رافقها من كفاح المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، مجسِّدةً مراحل بارزة من تاريخ المملكة وملحمة دخول الرياض.

كما تضمّن الحفل كلمات وطنية وقصائد شعرية عبّرت عن الاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب العرضة السعودية وفقرة شعبية لفن السامري، التي أضفت طابعاً تراثياً على الاحتفال وأبرزت جانباً من الموروث الشعبي للمملكة.

وعكست المشاركة الواسعة من المواطنين والمقيمين روح التلاحم المجتمعي، وما تمثّله المناسبات الوطنية من فرصة لاستحضار تاريخ الوطن ومنجزاته، وتعزيز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.