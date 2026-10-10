صحيفة سبق

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية استمرار تعشيش صقر الغروب داخل أراضي المحمية، تزامنًا مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة، في خطوة تعزز جهود الرصد البيئي وحماية الطيور المهاجرة. ويُعد صقر الغروب من الأنواع النادرة والمتكاثرة في المملكة والمصنّفة مهددة بالانقراض.

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية استمرار تعشيش صقر الغروب داخل أراضي المحمية، تزامناً مع اليوم العالمي للطيور المهاجرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في الرصد البيئي وحماية الطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية.

ويُعدّ صقر الغروب من الطيور المهاجرة المتكاثرة النادرة في المملكة العربية السعودية، إذ يصل إليها خلال موسم الهجرة والتكاثر قادماً من مناطق مشتية في أفريقيا وما حولها، ليقضي موسم التكاثر طوال فصل الصيف وحتى مطلع الخريف.

ويتميز هذا النوع بارتباطه الوثيق بمواقع تعشيش محددة، قد يعاود استخدامها سنوياً، مما يجعل حمايتها من الإزعاج والمهددات البيئية أحد العوامل الجوهرية لاستمرار نجاحه في التكاثر داخل نطاق المحمية.

ويكتسب توثيق تعشيش صقر الغروب في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أهمية بيئية بالغة، نظراً لتصنيفه ضمن الأنواع المعرضة للانقراض على المستوى العالمي، والمهددة بالانقراض على المستوى المحلي، مما يجعل كل توثيق لتكاثره خطوة مهمة في مسار صون هذا النوع النادر.