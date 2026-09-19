صحيفة سبق

حققت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تقدماً ميدانياً مهماً في عدة جبهات، أبرزها مأرب والصبيحة وباب المندب، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي أسفرت عن تدمير آليات وإحباط محاولات تسلل. وسيطر الجيش على جبل البازلة ومواقع أخرى، فيما أحصت الأمم المتحدة نحو 19 ألف حالة نزوح مدني.

تواصلت التطورات الميدانية في اليمن، اليوم السبت، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات المسلحة اليمنية خاضت معارك مع ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غربي مأرب، وتقدمت ميدانياً وأجبرت الحوثيين على التراجع بعد تدمير عدد من آلياتهم.

وفي الجبهة الجنوبية، أحبطت مدفعية الجيش محاولات تسلل للحوثيين في وادي ذنة والبلق، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في معسكري «أم ريش» و«اللواء السادس والعشرين» سابقاً بمديرية الجوبة، إضافة إلى «عقبة ملعاء» في حريب جنوبي مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية، وبمساندة قبائل المنطقة، حققت تقدماً كبيراً وسيطرت على جبل «البازلة» الاستراتيجي، وموقعي «الضهورة» و«الصيبارا» في جبهة «الاغبرة» بمنطقة «الصبيحة»، وذلك بعد معارك شرسة استمرت لساعات طويلة، تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما تخوض القوات المسلحة اليمنية مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية في جبهات «باب المندب» و«المضاربة» و«الوازعية» الواقعة جنوب غربي محافظتي تعز ولحج.

إنسانياً، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لما يكابده المدنيون في اليمن جراء اعتداءات ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أنها أحصت حوالي 19 ألف حالة نزوح. وأكدت أنها ترصد الأضرار التي لحقت بالمدنيين وتتحقّق من شهاداتهم.