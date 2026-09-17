صحيفة سبق

أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن التزامها الراسخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفهما أساساً لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مشددة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ودعت إلى تطبيق القانون الدولي من دون انتقائية أ…

أكدت المملكة العربية السعودية أن الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع مجلس الأمن أمس الأربعاء، حول "التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح".

وشدد على ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، واحترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد أهمية تطبيق القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، مما يسهم في ترسيخ احترام القواعد والمبادئ الدولية، داعيًا إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية، ودعم جهود الوساطة الرامية إلى معالجة النزاعات وتسويتها، والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وجدد المندوب الدائم تأكيد مواصلة المملكة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.